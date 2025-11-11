< sekcia Regióny
Dvojdňový hokejový kemp spojil na ľade ukrajinské a slovenské deti
Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran ocenil tento prejav solidarity s Ukrajincami, najmä deťmi, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. novembra (TASR) - Na zimnom štadióne v Banskej Bystrici sa stretli ukrajinské a slovenské deti na dvojdňovom hokejovom kempe. Ide už o druhý ročník iniciatívy hokejovej diplomacie Spojme sa na ľade, ktorej usporiadateľmi sú Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), Veľvyslanectvo Kanady na Slovensku a hokejová škola Michala Handzuša v spolupráci s organizáciou Sme Spolu.
Ako informoval BBSK, 24 ukrajinských dievčat a chlapcov vo veku 12 až 14 rokov sa malo možnosť zúčastniť štyroch tréningov vedených hokejovou školou Barani, naučiť sa základy hokeja a zároveň si nájsť nové priateľstvá.
Cieľom iniciatívy je podpora inklúzie prostredníctvom športu a ponúknuť ukrajinskej mládeži postihnutej ruskou agresiou možnosť spojiť sa so svojimi slovenskými rovesníkmi.
„Spojením detí na ľade podporujeme integráciu, solidaritu a spoločné hodnoty tímovej práce a vytrvalosti, ktoré hlboko rezonujú na Slovensku a v komunitách milujúcich hokej na celom svete,“ uviedli organizátori.
Ako v utorok na štadióne zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter, hokej dokáže spájať ľudí aj krajiny a vie byť prostriedkom na rozvíjanie dobrých vzťahov.
„Tento kemp sa koná v hokejovej škole našej legendy Michala Handzuša, majstra Slovenska, majstra sveta, víťaza Stanley Cupu. Je dôkazom toho, že aj z nášho mesta sa dá dostať až na vrchol svetového hokeja. Verím, že spolu s jeho trénerským tímom odovzdajú deťom nielen nové zručnosti, ale aj niečo z tej pokory, odhodlania a férovosti, ktoré z neho urobili šampióna. Veľké poďakovanie za podporu patrí i našim priateľom z Kanady, Švédska, Fínska a Nórska, krajín, ktoré patria medzi najväčšie hokejové veľmoci na svete,“ konštatoval Lunter.
Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Myroslav Kastran ocenil tento prejav solidarity s Ukrajincami, najmä deťmi, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Pripomenul, že v SR je viac ako 170.000 občanov Ukrajiny, ktorí získali štatút dočasného útočiska a z toho asi 10 percent sú deti. Keď sa vojna skončí, mnohí sa vrátia späť na Ukrajinu a budú obnovovať ich zničený štát, ale podľa veľvyslanca časť detí možno zostane na Slovensku s pocitom, že tu majú podporu a svojich priateľov, čo im pomôže k lepšiemu životu.
