Dvojica mužov sa mala vlámať do kancelárie, teraz čelia obvineniu

Žilina 25. februára (TASR) – Obvineniu z prečinu krádeže v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva čelia 28-ročný Ján a 34-ročný Peter (obaja z okresu Žilina). Obvinení muži sa mali minulý týždeň v Žiline vlámať do kancelárskych priestorov súkromnej spoločnosti. TASR o tom v utorok informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.



Muži mali poškodiť mrežu aj plastové okno. Po vniknutí do kancelárskych priestorov ich pri prehľadávaní zadržali policajné hliadky. Následne ich eskortovali na policajný útvar. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli prepustení na slobodu so súhlasom prokurátora," vysvetlil Moravčík.



Dodal, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom aktuálneho vyšetrovania.