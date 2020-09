Dvojica mužov v aute skonala pri dopravnej nehode

Kežmarok 21. septembra (TASR) – Dvojica mužov z obce Huncovce v okrese Kežmarok bez známok života, o náleze ktorej informovala polícia v nedeľu (20. 9.), skonala pri dopravnej nehode. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"V nedeľu nadránom 22-ročný vodič z Huncoviec viedol osobné motorové vozidlo v smere do Kežmarku, pričom z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo vozovku, kde na okraji priľahlého svahu potoka narazil do stromu," opísala okolnosti tragickej dopravnej nehody s tým, že vozidlo následne "preletelo" ponad potok a narazilo do svahu, kde sa prevrátilo na strechu. Vodič, ako aj jeho 18-ročný spolujazdec, utrpeli pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom.



Na mieste udalosti boli prítomní aj znalci z odboru doprava a odboru súdneho lekárstva. Polícia v Kežmarku začala v prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.