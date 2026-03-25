DRÁMA V HERNI: Mladíka dobili a okradli o 30 eur
Dvojica mužov v herni v Dubnici lúpežne prepadla 19-ročného mladíka
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 25. marca (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil dvojicu mužov vo veku 19 a 26 rokov zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví. V herni v Dubnici nad Váhom lúpežne prepadli a okradli 19-ročného mladíka. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Obvinení mali v skorých ranných hodinách v herni po predchádzajúcej dohode pristúpiť k 19-ročnému poškodenému, od ktorého žiadali peniaze. Jeden z nich použil hrozbu nožom, druhý neoprávnene vybral z výherného automatu tiket v hodnote približne 30 eur a pokúsil sa s ním odísť.
„Keď sa poškodený snažil získať tiket späť, obvinení ho viackrát fyzicky napadli. Udierali ho päsťami do oblasti tváre a tela. Po útoku obaja obvinení z miesta odišli. Poškodený utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice,“ doplnila polícia.
Jedného z obvinených polícia vypátrala, obmedzila mu osobnú slobodu a umiestnila do cely policajného zaistenia. Po druhom obvinenom vyhlásili pátranie, následne sa dobrovoľne dostavil na políciu, kde ho zadržali. V oboch prípadoch navrhla polícia väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.
