ÚTOK V TRNAVE: Dvaja muži zbili majiteľa autoumyvárne

Trnava 30. novembra (TASR) - Trest odňatia slobody až na 12 rokov hrozí dvojici mužov vo veku 30 a 34 rokov, ktorí zbili 42-ročného majiteľa autoumyvárne v Trnave. Polícia šoféra, ktorí ich na miesto činu doviezol, vypátrala do hodiny a krátko na to zistili aj totožnosť útočníkov. Sú obvinení zo zločinu lúpeže spolupáchateľstvom, informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Dvojicu doviezol na jednu z trnavských autoumyvární ich známy, ktorý o ich pláne nemal mať žiadnu vedomosť. Muži vošli dnu a od majiteľa mali pýtať peniaze. Vzápätí ho začali biť kovovými predmetmi, ktoré našli na mieste," opísala hovorkyňa.



Muža najskôr jeden z nich udrel do chrbta, a potom, ako spadol na zem, ho obaja bili po celom tele. "Jeden útočník mu mal dokonca tlačiť kovový predmet na krk," podotkla hovorkyňa. Napadnutý muž im však požadovanú hotovosť odmietol dať, preto mu strhli z krku tri retiazky v hodnote viac ako 1700 eur a odišli preč. Muži sú stíhaní väzobne, policajti oboch eskortovali do väznice v Leopoldove. Napadnutý muž skončil v nemocnici.