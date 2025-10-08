< sekcia Regióny
Dvojica neziskoviek v Handlovej uzatvorila memorandum o spolupráci
Prvou aktívnou spoluprácou je projekt revitalizácie Hladového námestia v lokalite Baníckej kolónii - významného symbolu sociálnej a historickej pamäte baníckeho života.
Autor TASR
Handlová 8. októbra (TASR) - Neziskové organizácie Spokojnosť - centrum sociálnych služieb a Jazmín, ktoré pôsobia na území Handlovej, uzatvorili memorandum o spolupráci. Cieľom spoločných aktivít bude zlepšenie životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a budovanie inkluzívnej spoločnosti založenej na hodnotách tolerancie, spájania a solidarity. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Štatutári oboch organizácií, za Spokojnosť Monika Dessuet a za Jazmín Branislav Ondruška, podpísali memorandum o spolupráci koncom septembra.
„Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca na realizácii spoločných integračných, socializačných, inkluzívnych odborných aktivít zameraných na odstraňovanie nepriaznivej sociálnej situácie a napĺňanie potrieb minoritnej komunity v regióne,“ ozrejmila Paulínyová.
Pripomenula, že prvou aktívnou spoluprácou je projekt revitalizácie Hladového námestia v lokalite Baníckej kolónii - významného symbolu sociálnej a historickej pamäte baníckeho života. „Štatutári oboch organizácií sa vyjadrili, že veria, že práve spolupráca partnerov tretieho sektora je cesta, ako spoločne zmeniť svet na lepšie miesto pre život,“ dodala.
