Susedov v noci zobudil detský plač, matka dcéru opustila na päť hodín

Hlohovec 19. januára (TASR) - Hlohovskí policajti zachraňovali plačúce dieťa v byte v jednej z obcí v okrese Hlohovec. Počas nočnej služby preverovali oznámenie, podľa ktorého znel z bytu už dlhší čas neutíchajúci detský plač, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Podľa vyjadrenia susedov mala v byte bývať mladá žena s 1,5-ročnou dcérou. Na opakované klopanie a výzvy nikto v byte nereagoval, vznikla dôvodná obava, že by sa dieťa mohlo nachádzať v ohrození života, skonštatovala polícia. Preto sa dvojica policajtov za prítomnosti susedov rozhodla byt otvoriť. Staršie dvere sa im podarilo bez poškodenia vytiahnuť z pántov a vojsť dnu.



V detskej postieľke našli uplakané dieťa, matka v byte nebola. S pomocou susedov dievčatko prebalili a prezliekli do čistého oblečenia. Policajt na stálej službe medzitým kontaktoval pracovníčku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jeden z policajtov na mieste zabezpečoval jej príchod, druhý sa medzitým staral o dieťa.



Po príchode sociálnej pracovníčky, ktorá si situáciu preverila, dorazila na miesto aj privolaná rýchla zdravotná pomoc. Zdravotníci si dievčatko prevzali a previezli na pozorovanie do trnavskej nemocnice. Mladá matka sa domov vrátila po vyše piatich hodinách. Policajti jej správanie vyšetrujú v súvislosti s trestným činom opustenia dieťaťa.