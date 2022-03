Dvojica poľských horolezcov uviazla v noci v teréne, pomáhala jej HZS

Vysoké Tatry 7. marca (TASR) - Dvojica poľských horolezcov v noci na pondelok uviazla v teréne vo Vysokých Tatrách, pomáhať jej musela Horská záchranná služba (HZS). Tá na svojej stránke informovala, že o pomoc ju požiadali poľskí kolegovia vo večerných hodinách v nedeľu (6. 3.).



"Horolezci vo veku 29 a 30 rokov zišli z hrebeňa niekde medzi Litvorovým a Lavínovým štítom a uviazli v žľabe spadajúcom do Velickej doliny. Aj napriek tomu, že mali čiastočné horolezecké vybavenie a aj svetlo, nevedeli ho použiť a neboli schopní bezpečne zostúpiť do doliny," uvádza HZS. Okrem toho nemali v mobilných telefónoch aktivovaný roaming, takže nebolo možné sa s nimi už následne skontaktovať. Aj oni mohli uskutočniť len hovor na tiesňové číslo 112 do Poľska.







Na pomoc im odišli záchranári HZS zo Starého Smokovca. Z Tatranskej Polianky sa vyviezli na Sliezsky dom a ďalej už pokračovali na lyžiach. Horolezcov sa im podarilo pomocou svetelných signálov, ktoré vysielali, lokalizovať v žľabe pod Lavínovým štítom. "Vystúpili k nim a po zateplení im pomocou lanovej techniky pomohli zostúpiť exponovaným terénom do doliny. Následne ich odprevadili k Sliezskemu domu a odtiaľ zviezli do Starého Smokovca," dodáva HZS s tým, že ďalej už na vlastnú žiadosť pokračovali samostatne. Záchranná akcia bola krátko pred treťou hodinou ukončená.