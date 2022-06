Dvojica psovodov zadržala na Alžbetinom ostrove nelegálnych migrantov

Komárno 22. júna (TASR) - Policajti z Komárna zadržali ďalších nelegálnych migrantov. Dvojicu psovodov poslal operačný dôstojník preveriť osádku sivého Mercedesu Sprinter zaparkovaného na Alžbetinom ostrove. Po ich príchode na miesto vyskákalo z auta s nemeckými evidenčnými číslami 24 mladých ľudí, ktorí sa rozbehli do blízkeho lesa, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Psovodi so svojimi štvornohými zverencami až do príchodu posíl postupne zadržiavali unikajúce osoby. Niektorých vyťahovali z kríkov, do ktorých sa schovali, iní sa pokúsili utekať. Zadržané osoby si následne prevzala cudzinecká polícia.