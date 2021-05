Dvojica rysov z bojnickej zoo našla domov v slovinskom národnom parku

Bojnice 3. mája (TASR) - Národný park Triglav v Slovinsku získal troch nových obyvateľov. Rysy Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska. Do voľnej prírody ich vypustili v uplynulých dňoch v rámci misie, ktorej úlohou je zachrániť dinársko-juhovýchodnú alpskú populáciu pred jej vyhynutím. Informoval o tom hovorca Národnej zoologickej záhrady Bojnice Pavel Procner.



"Mená dvoch rysov sú úzko spojené s národným parkom Triglav. Rys Tris bol pomenovaný kombináciou dvoch mien - Triglav je najvyššia slovinská hora a rys je po slovinsky ris. Samica Julija si vyslúžila meno po Julských Alpách a Juliusovi Kugym, prieskumníkovi slovinských hôr a patrónovi Národného parku Triglav," načrtol Procner.



Trojica rysov v slovinskom parku doplnila rumunskú samicu Aidu a samca Zoisa, ktorých z aklimatizačnej stanice vypustili koncom apríla. "V aktuálnej sezóne sa translokované rysy nevypúšťali v jadre Dinárskeho pohoria tak ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, ale na sever, do juhovýchodných Álp, neďaleko hraníc s Talianskom a Rakúskom," priblížil Procner.



Vypustením pätice rysov sledujú ochranári založenie novej časti populácie tohto druhu. Tá by mala priblížiť budúce prepojenie medzi dinárskou populáciou v Slovinsku a Chorvátsku s tou alpskou vo Švajčiarsku, Taliansku a Rakúsku. "Prepojenie medzi juhovýchodnými Alpami a Dinárskym pohorím potvrdil tento rok prostredníctvom telemetrie aj slovenský rys Maks, ktorého rehabilitovali v Národnej zoo Bojnice," spomenul hovorca zoo.



Tento krok podľa neho nielen prepojí dinársku populáciu rysa s novozaloženou populáciou v juhovýchodných Alpách, ale zachráni i posledných pár jedincov rysa prežívajúcich v talianskych Dolomitoch.



"Verím, že všetky rysy sa rýchlo aklimatizujú a spoločne vytvoria nesmierne dôležitý medzistupeň na dôležité prepojenie dinárskej a alpskej populácie," skonštatoval hlavný zoológ Národnej zoo Bojnice Branislav Tám.