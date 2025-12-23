< sekcia Regióny
Dvojica sa pokúsila okradnúť staršiu ženu na vianočných trhoch
Polícia ich obvinila z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Polícia obvinila dve občianky Chorvátska, ktoré sa minulý týždeň (18. 12.) pokúsili okradnúť 64-ročnú ženu na vianočných trhoch v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií mali obvinené ženy 18. decembra na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pristúpiť zozadu k 64-ročnej návštevníčke vianočných trhov. Jedna zo žien jej otvorila ruksak, zatiaľ čo druhá zámerne stála v jej tesnej blízkosti, aby bránila vo výhľade ostatným osobám v okolí. V dokonaní skutku im však zabránili policajti prvého bratislavského okresu, ktorí ženy zadržali a následne predviedli na policajné oddelenie,“ ozrejmil Szeiff.
Polícia ich následne obvinila z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Vec sa realizovala v tzv. superrýchlom konaní, pričom na základe rozhodnutia príslušného súdu boli obom ženám uložené tresty vyhostenia z územia Slovenska a zákaz pobytu v trvaní piatich rokov.
