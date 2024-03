Dvojica univerzít má záujem zrealizovať v Bojniciach zelenú strechu

Bojnice 4. marca (TASR) - Objekt Kultúrneho centra (KC) na Hurbanovom námestí v Bojniciach by mohol mať tzv. zelenú strechu. Výskumný projekt, ktorým by odborníci sledovali vplyv opatrení na klímu, tam chce realizovať dvojica trnavských univerzít, partnerom bude mesto Bojnice.



Projekt, ktorý pripravujú univerzity v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu, predstavil na rokovaní mestského zastupiteľstva v závere minulého týždňa Martin Pipíška, ktorý je zástupcom vedúceho katedry chémie na Trnavskej univerzite v Trnave.



Zámerom projektu je podľa Pipíšku prehĺbiť partnerstvá medzi výskumnými organizáciami a verejnou správou a pretaviť výsledky výskumu a vývoja do konkrétnych aplikačných riešení. "V našom prípade by išlo o vybudovanie smart zelenej infraštruktúry na streche KC. Vybudovali by sme zelenú strechu s fotovoltikou, bol by to pekný príklad dobrej praxe, ako realizovať adaptačné opatrenia na zmenu klímy," načrtol.



Súčasťou projektu nie je len vybudovanie samotnej zelenej infraštruktúry, ale i následný výskum. "Strecha bude osadená rôznymi dataloggermi, analyzátormi, bude tam profesionálna meteostanica, ktorú budeme môcť na diaľku z Trnavy monitorovať a môcť tak posúdiť efektívnosť zelenej strechy," ozrejmil Pipíška.



Odborníci na skúmanie podľa neho využívajú i drony, prostredníctvom ktorých môžu monitorovať stav vegetácie. "Môže sa tiež sledovať účinnosť panelov na kontrolnom mieste, kde nie je zelená strecha a kde je, aké sú benefity a koľko to mestu ušetrí," priblížil.



Výzvu, v rámci ktorej sa chcú Trnavská univerzita v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave uchádzať o zdroje na realizáciu projektu, by mal štát vyhlásiť ešte v prvom kvartáli.