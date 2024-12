STRATENÍ TURISTI: Dvojica zablúdila počas návratu z Ďumbiera

Demänovská Dolina 28. decembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v piatok (27. 12.) popoludní dvojici slovenských turistov, 55-ročnému mužovi a 40-ročnej žene, ktorí zablúdili počas návratu z Ďumbiera. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webovej stránke.



Počas návratu z Ďumbiera do Jasnej, v oblasti Krúpového sedla, netrafili turistický značený chodník do Širokej doliny a vybrali sa po žltej značke do Sedla Javorie. "Po telefonickej navigácii záchranármi HZS pokračovali do Sedla Javorie, no medzi Prašivou a Tanečnicou zišli z chodníka a uviazli v kosodrevine. Na pomoc im odišli záchranári z Jasnej. Na základe GPS súradníc, ktoré im turisti poskytli, smerovali priamo na miesto, kde sa dvojica nachádzala," priblížili záchranári.



Ďalej doplnili, že po zateplení turistov ich záchranári odprevadili k terénnej štvorkolke a transportovali do Jasnej, odkiaľ už pokračovali samostatne. Záchranná akcia bola ukončená v neskorých večerných hodinách.