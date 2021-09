BOTANICI: Dvojičky vypestovali v bytovke 59 zelených rastlín

Košice/Rožňava 10. septembra (TASR) – Na košickom sídlisku Dargovských hrdinov zaistili košickí kriminalisti počas domovej prehliadky jedného z bytov 59 zelených rastlín, zelené sušiny i príslušenstvo na fajčenie. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, polícia už obvinila dvoch bratov z Rožňavy, v prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



„Vo štvrtok (9. 9.) hneď zrána urobili kriminalisti domovú prehliadku, počas ktorej bratia dobrovoľne vydali veci pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti, a to 59 zelených rastlín, zelené sušiny, sklenené fajky, príslušenstvo slúžiace na fajčenie, semená rastlín, svetelné zdroje a digitálnu váhu,“ priblížila Ivanová.



Polícia všetky vydané veci zaslala na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Predbežné výsledky expertízy ukázali, že zo sušiny v plastovom vrecúšku s hmotnosťou 6,26 gramu (g) by bolo možné vyrobiť 27 bežných jednorazových dávok drogy.



„Z množstva zelenej sušiny nachádzajúcej sa v plastovej nádobe, ktorá bola taktiež predložená na expertízne skúmanie, by bolo možné predbežne vyrobiť 14 bežných jednorazových dávok drogy, a z 9,53 g vysušených vrcholkov rastliny konope predložených na skúmanie by bolo možné vyrobiť minimálne 41 bežných jednorazových dávok drogy,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Ako dodala, naďalej pokračuje skúmanie ďalších zaistených vecí, výsledný počet jednorazových dávok drogy bude preto podstatne vyšší.



Polícia 24-ročného Lukáša a jeho rovnako starého brata Patrika obvinila zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, spáchaného formou spolupáchateľstva. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich vzatie do väzby.