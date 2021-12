Dvojicu mužov obvinili z vykrádania garáží

Košice 16. decembra (TASR) – Polícia v Košickom kraji v v uplynulých týždňoch zaznamenala nárast počtu krádeží vlámaním do garáží so sekvenčnými bránami. Všetky tieto krádeže mali rovnaký rukopis páchateľov. V tejto súvislosti polícia obvinila z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva 27-ročného Jána z Košíc a 27-ročného Dušana z Bratislavy.



Ako ďalej informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, dvojicu zadržali 7. decembra bezprostredne po tom, ako sa vlámala do jednej z garáží. Poverený príslušník polície mužov obvinil a zároveň spracoval podnet na ich vzatie do väzby, ktorý sudca okresného súdu akceptoval.



"V priebehu vyšetrovania policajti zistili, že všetky odcudzené veci si muži zhromažďovali v jednej z košických garáží. Po vykonaní obhliadky v nej bolo zaistených množstvo pneumatík, diskov, lyží a bicyklov, respektíve pracovného náradia," uviedla Ivanová.



V súčinnosti s policajnými okresnými riaditeľstvami Košického aj Prešovského kraja naďalej prebieha procesné dokazovanie. "Nie je preto vylúčené, že už obvineným mužom pribudnú ďalšie obvinenia, prípadne sa polícii podarí odhaliť ďalšie osoby spolupracujúce s už obvinenými mužmi," dodala hovorkyňa.