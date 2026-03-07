< sekcia Regióny
Dvojicu zachránených medveďov prevezú z košickej zoo do Česka
V košickej zoo sa počas takmer 40-ročnej tradície chovu medveďov narodilo 11 mláďat, naposledy v roku 2024. V súčasnosti tam chovajú sedem medveďov.
Autor TASR
Košice 7. marca (TASR) - Návštevníci Zoologickej záhrady (zoo) Košice môžu tento víkend naposledy vidieť dvojicu medveďov hnedých, ktorú zachránili v júni 2023 vo Vysokých Tatrách. Začiatkom budúceho týždňa ich prevezú do Českej republiky. Ich novým domovom sa stane výbeh v lese, ktorý je súčasťou Chodníka korunami stromov Krkonoše v Janských Lázňach. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.
„Život našich medveďov v nových podmienkach nebude len turistickou atrakciou. Projekt patrí vďaka spolupráci tohto výnimočného prírodného centra v Jánskych Lázňach so Safari Parkom Dvůr Králové a Správou Krkonošského národného parku do Európskeho záchranného programu medveďa hnedého,“ povedal riaditeľ košickej zoo Erich Kočner.
Tri medvieďatá bez matky umiestnili do zoo v Košiciach po tom, ako ich odchytili pracovníci Správy Tatranského národného parku a Štátnej ochrany prírody SR. Dostali mená Alica, Mišo a Hugo. Zachránené mláďa Hugo opustilo košickú zoo pred necelým rokom. Stal sa zakladateľom chovu v jednej z francúzskych zoo.
Malešová pripomenula, že v minulom roku prešli podmienky chovu počiatočnou kvalitatívnou zmenou. Výbeh dostal vďaka podpore z envirofondu nové bezúdržbové oplotenie a pribudla aj vyhliadka pre návštevníkov. Zoo aj tento rok uspela v rovnakej výzve a zmodernizuje tak i vnútorné zariadenia medvedinca. V budúcnosti chce zmodernizovať aj ubikácie.
