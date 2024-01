Dvojicu zranených si vyžiadali dve pondelkové nehody v Trnavskom kraji

Trnava 16. januára (TASR) - K zraneniu dieťaťa a staršej cyklistky došlo pri dvoch pondelkových (15. 1.) nehodách v Trnavskom kraji. Obidve previezli na ošetrenie do nemocnice, polícia prípady vyšetruje. Uvádza to na sociálnej sieti.



Zranenie dieťaťa si vyžiadala nehoda, pri ktorej sa nevenoval 35-ročný vodič Škody Fabie dostatočne vedeniu auta. Na hlavnom ťahu cez Holíč prešiel do protismeru, kde narazil do viacerých zaparkovaných vozidiel. Došlo k poškodeniu piatich áut a celková škoda sa vyšplhala na 10.500 eur. Zranenia utrpela jeho päťročná dcéra, vodičovi alkohol polícia v dychu nenamerala. "Z komunikácie vyplynulo, že by mohol byť pod vplyvom iných návykových látok a preto mu bola odobratá krv," uvádza.



Dunajskostredských policajtov privolali k dopravnej nehode na Železničnej ulici v obci Okoč. Na priechode pre chodcov došlo k zrážke osobného auta Fiat Stilo s 54-ročným vodičom a 77-ročnej cyklistky. Policajti alkohol ani u jedného z nich nepotvrdili.



Polícia upozorňuje vodičov, aby sa pri šoférovaní nenechali rozptyľovať. Stačí sekundové odvrátenie pozornosti a auto prejde bez kontroly, v závislosti od rýchlosti, aj niekoľko metrov. Pripomína tiež, že priechod pre chodcov smú používať chodci, ktorými sú v zmysle zákona aj osoby tlačiace bicykel. "To znamená, že cyklisti, ktorí chcú prechádzať cez cestu po priechode pre chodcov, sú povinní najskôr z bicykla zosadnúť a cez cestu ho tlačiť. Na bicykli smú prechádzať cez cestu len po priechode pre cyklistov," uvádza polícia.