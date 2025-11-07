Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
Dvojročné dieťa je po útoku na Spiši stále hospitalizované

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Mužla

K útoku ostrým predmetom došlo vo štvrtok dopoludnia v Spišskej Novej Vsi.

Autor TASR
Košice 7. novembra (TASR) - Dvojročné dieťa je po štvrtkovom (6. 11.) útoku na Spiši naďalej hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Jej hovorkyňa Zuzana Baníková pre TASR potvrdila, že pacienta k nim previezli vo vážnom stave.

„Dieťa je aj naďalej v starostlivosti nášho tímu anestéziológov. Z dôvodu ochrany osobných údajov a bez súhlasu zákonných zástupcov sa nemôžeme bližšie vyjadrovať k zdravotnému stavu pacienta,“ uviedla Baníková.

K útoku ostrým predmetom došlo vo štvrtok dopoludnia v Spišskej Novej Vsi. Páchateľ podľa polície z miesta činu ušiel. Polícia bližšie informácie o jeho zadržaní nateraz nezverejnila.
