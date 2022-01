Dvojročný chlapec si na Veľkej Javorine počas sánkovania poranil hlavu

Veľká Javorina 19. januára (TASR) – Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air Transport Europe (ATE) z Trenčína zasahovala v stredu dopoludnia na vrchole Veľkej Javoriny. Počas sánkovania tam utrpel zranenie dvojročný chlapec.



Ako informovala hovorkyňa VZZS Zuzana Hopjaková, po pristátí vedľa Holubyho chaty si posádka prevzala do svojej starostlivosti dvojročného chlapčeka, ktorý si po náraze do stromu poranil hlavu.



„Lekár mu poskytol primárne zdravotné ošetrenie, následne ho preložili na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave s podozrením na otras mozgu ho letecky transportovali do Fakultnej nemocnice v Trenčíne,“ doplnila hovorkyňa.