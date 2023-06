Dvor trenčianskej knižnice sa od pondelka premení na čitateľský kútik

Trenčín 4. júna (TASR) - Dvor trenčianskej knižnice sa od pondelka 5. júna do konca augusta premení na čitateľský kútik s množstvom periodík. K dispozícii bude zdarma, a to v prípade priaznivého počasia každý pracovný deň v od 10.00 do 18.00 h. TASR o tom informovala Barbora Jánošková z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



"V revitalizovanom prostredí s okrasnou zeleňou a novým mobiliárom návštevníci nájdu ponuku denníkov, časopisov a voľno-časových magazínov pre deti i dospelých, spolu takmer 40 titulov. Nebudú chýbať regionálne periodiká či tradičné drevené držiaky na tlačoviny," priblížila Jánošková.



Riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Gabriela Krokvičková dodala, že lokalita v historickom centre mesta spĺňa oddychovú i poznávaciu funkciu. Osvedčila sa podľa nej tiež ako dejisko besied s osobnosťami kultúrneho života. "V tomto roku bude pred prázdninami hostiť prezentáciu novej trenčianskej legendy z pera Vlada Kulíška "Kat Matej" spojenú s vyhodnotením 59. ročníka medzi-školskej súťaže Čítajme všetci, čítanie je super," uviedla riaditeľka s tým, že projekt knižnice pod holým nebom spustili v roku 2014.



Uskutoční sa aj tzv. knižný swap, ktorý ponúka možnosť výmeny prečítaných kníh za iné tituly. Sprievodná aktivita sa bude konať od 5. do 10. júna počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do 13.00 h.