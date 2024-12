Dvor v areáli ZŠ na Ulici Kornela Mahra v Trnave dostane novú podobu

Trnava 19. decembra (TASR) - Školský dvor v areáli základnej školy (ZŠ) na Ulici Kornela Mahra v Trnave dostane novú podobu. Stavebné práce sa začali v novembri, mali by trvať desať mesiacov. Predpokladaná hodnota projektu je približne 1,86 milióna eur. Tento areál je posledný z deviatich v Trnave, kde ešte rekonštrukcia nie je hotová. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Na školskom dvore na sa zachová existujúce futbalové ihrisko, ktoré dostane nový umelý povrch a bude vyvýšené oproti okolitému mlatu. "V okolí ihriska budú lavice na sedenie a na severnej strane aj menšie sedenie v podobe terasovitých tribún. Okolo ihriska povedie bežecká dráha v tvare oválu, ktorá prejde do okruhu nepravidelného tvaru s dvomi dráhami. Bude doplnená aj o rovinku na beh na 100 metrov a doskočisko do piesku," priblížilo mesto.



Dráha okrem toho prepojí jednotlivé zóny na rôzne aktivity. "Chýbať nebude streetballové ihrisko s profesionálnymi teleskopickými košmi na vodopriepustnom EPDM povrchu so zadnými ochrannými sieťami a priestor na rekreačné aktivity i precvičenie celého tela, pingpong či teqball," uviedla samospráva.



V telocvični ZŠ sa prebudujú šatne tak, aby mali mužskú a ženskú časť, každú so samostatným hygienickým zázemím vrátane bezbariérového WC so sprchou. "Šatne budú slúžiť prioritne pre školu, mimo vyučovania ich však bude môcť využívať aj verejnosť. Vstup do telocvične sa upraví na bezbariérový," dodala radnica.



Hlavný spevnený priestor vyčlenený na rekreačné aktivity bude umiestnený popri škole a bežeckých dráhach od zadného vstupu pri telocvični. Pre menšie deti v rámci školskej družiny či mimo vyučovania sú navrhnuté napríklad šmykľavky, laná či hojdačky a preliezky.



Okrem športového areálu prejde veľkou vizuálnou zmenou aj predpolie ZŠ. Odstráni sa napríklad pôvodné oplotenie, asfalt nahradí dláždený povrch, taktiež sú navrhnuté záhony okrasných tráv či cibuľovín. "Mikroklímu na školskom dvore zlepší výsadba väčších stromov spolu s ďalšou zeleňou, čo mu dodá až parkový charakter," doplnilo mesto.