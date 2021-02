Dvory nad Žitavou sa rozhodli skončiť s celoplošným testovaním v obci

Dvory nad Žitavou 3. februára (TASR) – Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa po víkendovom testovaní rozhodli skončiť so skríningovým testovaním v obci. Ako oznámil starosta Branislav Becík, samospráva sa začne venovať tomu, od čoho tu samospráva je. V obci zostane počas pracovných dní naďalej otvorené mobilné odberové miesto, kde sa zvýši testovacia kapacita. Obyvatelia od určitého veku dostanú od samosprávy FFP2 respirátory a vitamíny, najmä vitamín D.



„Končíme však s týmto nezmyselným krokom súčasnej vlády, kde len vystavujeme riziku našich zdravých obyvateľov. Prikláňame sa k názoru odborníkov, ktorí povedali nie celoplošnému testovaniu. Ak nepočítam celoplošné testovanie na prelome októbra a novembra minulého roka, posledné dva mesiace celá naša samospráva suplovala hlúposti a ničím overené kroky súčasnej vlády. Dva mesiace boli vyťažení naši zamestnanci, ktorí nič iné neriešili, len príkazy a nariadenia, ktoré sa menili z hodiny na hodinu,“ skonštatoval Becík, ktorý k podobnému kroku vyzval aj zástupcov ďalších obcí.



Samospráva plánuje od pondelka 8. februára otvoriť materské školy a začať so spúšťaním verejného obstarávania na rekonštrukciu ciest a chodníkov či so spúšťaním procesu prístavby materskej školy. „Začneme pripravovať podklady na rekonštrukciu kultúrneho domu, kolaudáciu nášho zdravotného strediska, všetky projekty, ktoré museli ísť bokom, lebo testovanie. My sa začíname venovať tomu, od čoho tu samospráva je, a je načase, aby sa pandémii začali venovať odborníci,“ skonštatoval Becík.



Starosta vyzýva vládu, aby po desiatich mesiacoch vládnutia predstavila svoju víziu, kam by malo smerovať Slovensko. „Chceme vidieť plán obnovy, čo sa týka rozvoja miest a obcí, do akých opatrení navrhuje vláda naliať financie, lebo rozvoj vidieka je kľúčový,“ žiada Becík.