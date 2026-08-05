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Dychotéka spojí vo štvrtok v Trenčíne dychovku a tanec
Vstup je voľný. Podujatie je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
Autor TASR
Trenčín 5. augusta (TASR) - Dychovú hudbu a tanec spojí vo štvrtok (6. 8.) podvečer v Átriu pod Mestskou vežou v Trenčíne podujatie Dychotéka. Tanečníci a tanečníčky sa budú pohybovať medzi publikom. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Dychotéka je autorským projektom Silvie Buranovskej, tanečnice, performerky a choreografky, ktorá ako doktorandka Vysokej školy výtvarných umení v Ateliéri priestorových komunikácií skúmala performativitu tela v súčasnom umení. Dielo je výstupom tohto výskumu. Autorka absolvovala bakalárske štúdium v odbore Tanečné divadlo a performancia a magisterské štúdium v odbore Tanečné umenie na Vysokej škole múzických umení.
V Átriu pod vežou sa vďaka jej námetu a koncepcii stretne dychová hudba v podaní dychovky Lieskované z Moravského Lieskového s choreografiou v predstavení, ktoré skúma blízkosť, vzťahy, spomienky aj silu pohybu. Vstup je voľný. Podujatie je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
Dychotéka je autorským projektom Silvie Buranovskej, tanečnice, performerky a choreografky, ktorá ako doktorandka Vysokej školy výtvarných umení v Ateliéri priestorových komunikácií skúmala performativitu tela v súčasnom umení. Dielo je výstupom tohto výskumu. Autorka absolvovala bakalárske štúdium v odbore Tanečné divadlo a performancia a magisterské štúdium v odbore Tanečné umenie na Vysokej škole múzických umení.
V Átriu pod vežou sa vďaka jej námetu a koncepcii stretne dychová hudba v podaní dychovky Lieskované z Moravského Lieskového s choreografiou v predstavení, ktoré skúma blízkosť, vzťahy, spomienky aj silu pohybu. Vstup je voľný. Podujatie je súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026.