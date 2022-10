Dychová hudba podľa kapelníčky Textilanky nepatrí len na veselice

Trenčín 23. októbra (TASR) - Dychová hudba má v trenčianskom regióne bohatú tradíciu, jej zastúpenie je v každej obci. Tvrdí to organizátorka festivalu Okolo Trenčína a kapelníčka Textilanky Terézia Ďatelinková. Ako dodala, dychovka je možno zaznávaná, že patrí len na veselice či zábavy, no nie je to úplne pravda.



"Tí, ktorí dychovku poznajú, vedia, že dychové nástroje sú koncertné. Dychovka nie je len o jednoduchých rytmoch. Hrajú sa rôzne skladby, často aj od klasických autorov," priblížila Ďatelinková pre TASR. Vyzdvihla, že mnohí muzikanti v dychovkách sú sólistami vo filharmóniách alebo vojenských muzikách, sú profesionálni hudobníci.



Festival dychových hudieb sa v nedeľu koná v Posádkovom klube v Trenčíne. Podľa kapelníčky sú ľudia z okolia Trenčína na dychovku zvyknutí a majú ju radi. Podotkla, že pravidelne majú plné hľadisko. "Trošku nám to pokazili pandemické roky, tam to bolo náročnejšie, ale tento rok sme sa opäť vrátili do plného počtu, čo nás teší," skonštatovala.



Ako dodala, na festivale spájajú oba brehy rieky Moravy, pozývajú aj kapely z Moravy či Česka. V nedeľu sa publiku predstavili Legrúti, Textilanka a ako hlavný hosť Mistříňanka.