Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
Dychové hudby zo predstavia na súťaži Oddychovka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Autor TASR
Bytča/Helcmanovce 11. apríla (TASR) - Oddychovka bude patriť prehliadke dychových hudieb. Žilinské krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských, mládežníckych a malých dychových hudieb sa v sobotu uskutoční v Bytči, dychovky z Košického kraja sa zase predstavia v Helcmanovciach (okres Gelnica).

„Na žilinskom krajskom kole súťaže sa zúčastnia dychové hudby z regiónov Horné Považie, Turiec, Kysuce, Liptov a Orava,“ spresnilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Zoskupenia sa podľa neho predstavia v troch kategóriách - detské dychové hudby, veľké dychové orchestre a malé dychové orchestre.

Košické krajské kolo ponúkne prehliadku hudobných telies z celého Košického kraja, doplnilo Centrum kultúry Košického kraja.

Oddychovka, ktorá sa do roku 2023 konala pod názvom OdDYCHpoDYCH, je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských, mládežníckych a malých dychových hudieb. „Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021. Súťaž má charakter verejného predstavenia, jej hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať umelecký rast dychových hudieb, prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti,“ priblížilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Ďalšími cieľmi sú podľa neho možnosť konfrontácie tvorivých prístupov dychových telies, poskytnutie metodickej pomoci kolektívom a ich vedúcim, dirigentom či pedagógom a zároveň rozvíjanie kontaktov medzi priaznivcami dychovej hudby.

Najúspešnejšie orchestre z krajských kôl postúpia do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 31. mája v Považskej Bystrici. Hlavným partnerom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave.
VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude