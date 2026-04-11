Dychové hudby zo predstavia na súťaži Oddychovka
Autor TASR
Bytča/Helcmanovce 11. apríla (TASR) - Oddychovka bude patriť prehliadke dychových hudieb. Žilinské krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských, mládežníckych a malých dychových hudieb sa v sobotu uskutoční v Bytči, dychovky z Košického kraja sa zase predstavia v Helcmanovciach (okres Gelnica).
„Na žilinskom krajskom kole súťaže sa zúčastnia dychové hudby z regiónov Horné Považie, Turiec, Kysuce, Liptov a Orava,“ spresnilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Zoskupenia sa podľa neho predstavia v troch kategóriách - detské dychové hudby, veľké dychové orchestre a malé dychové orchestre.
Košické krajské kolo ponúkne prehliadku hudobných telies z celého Košického kraja, doplnilo Centrum kultúry Košického kraja.
Oddychovka, ktorá sa do roku 2023 konala pod názvom OdDYCHpoDYCH, je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských, mládežníckych a malých dychových hudieb. „Toto vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku sa koná od roku 2021. Súťaž má charakter verejného predstavenia, jej hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať umelecký rast dychových hudieb, prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti,“ priblížilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline.
Ďalšími cieľmi sú podľa neho možnosť konfrontácie tvorivých prístupov dychových telies, poskytnutie metodickej pomoci kolektívom a ich vedúcim, dirigentom či pedagógom a zároveň rozvíjanie kontaktov medzi priaznivcami dychovej hudby.
Najúspešnejšie orchestre z krajských kôl postúpia do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 31. mája v Považskej Bystrici. Hlavným partnerom a odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum v Bratislave.
