E. Buraš: Humanitárna pomoc musí byť koordinovaná

Košice 28. februára (TASR) – Humanitárna pomoc pre Ukrajinu musí byť koordinovaná. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to pripomenul poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš. Apeluje, aby sa ľudia, ktorí chcú pomôcť, obracali na koordinačné centrá, nechodili k hraniciam a nesnažili sa prejsť na ukrajinskú stranu.



Podľa jeho slov aj dôsledkom toho dochádza k blokovaniu priestoru. Pri prechode na Ukrajinu s humanitárnou pomocou je potrebné disponovať viacerými dokumentmi, problematické je tiež dostať sa opäť na slovenskú stranu, a to okrem iného aj pre množstvo ľudí. „Je super, že každý chce pomôcť, ale musí to byť nejakým spôsobom koordinované,“ povedal s tým, že dobrá vôľa môže spôsobiť aj chaos. Pripomenul, že vláda SR oficiálne zriadila koordinačné miesta, kde sa možno informovať.



Aj na slovenskej strane hranice je podľa neho pomoc vítaná, ale ak sa nedostane na ukrajinskú stranu, nebude cielená. Prvý kamión odovzdali v noci na nedeľu (27. 2.) v Užhorode, odkiaľ sa pomoc distribuuje ďalej. „Je to najbližšia vstupná brána, ďalej sa nedostaneme. Cesty sú zničené a je to nebezpečné,“ dodal.



V spolupráci s košickou mestskou časťou (MČ) Staré Mesto vytvorili v budove miestneho úradu aj informačné kontaktné miesto SOS Ukrajina, ktorá zbiera informácie o ponuke ubytovania pre ukrajinských utečencov, ako aj humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. „Zmyslom projektu je hlavne okrem klasickej materiálnej pomoci nakontaktovať ponúkajúcich ubytovanie s tými, ktorí to potrebujú, spojiť týchto ľudí,“ povedal starosta Igor Petrovčik.



Čo sa týka materiálnej pomoci, najžiadanejšie sú potraviny, lieky, deky, zdravotnícky materiál, vody, cestoviny, mlieko a hygienické potreby pre ženy aj deti.



Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť, môžu volať aj na telefónne číslo +421-907-621-283, alebo písať na emailovú adresu sosukrajina2022@gmail.com.