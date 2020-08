E. Jurinová nesúhlasí s kritikou spolupráce s právnikom M. Miškovičom

Žilina 20. augusta (TASR) – Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová nesúhlasí s kritikou v súvislosti s právnymi službami, ktoré ŽSK poskytol Michal Miškovič. Za tie ju kritizoval podpredseda ŽSK Igor Janckulík aj predstavitelia strany Smer-SD. Jurinovej predchodca na čele ŽSK Juraj Blanár (Smer-SD) upozornil, že za jeho pôsobenia platil samosprávny kraj za právne služby menšiu sumu.



Predsedníčka ŽSK pripomenula, že samosprávny kraj s Miškovičom spolupracoval na obstarávaní verejnej dopravy, ktoré pripravoval prvý na Slovensku ako prelomové, no extrémne ťažké. "Išlo o špecifickú agendu. Prvýkrát na Slovensku sme skutočne obstarávali verejnú dopravu pre územie kraja a bolo pomerne problematické nájsť akékoľvek podklady. Preto sme vytvorili široký tím, ktorý prácne zisťoval, analyzoval, spracovával dáta. Robili sme možno náročnejšiu, ale nutnú činnosť. Naše podklady z tohto obstarávania dnes využívajú pri nastavovaní obstarávaní vo verejnej doprave aj ďalšie samosprávne kraje," podotkla Jurinová.



Rámcovú zmluvu s Miškovičom podpísal ŽSK podľa Jurinovej na základe najnižšej ceny vo verejnom obstarávaní a aj pozitívnych skúseností zo spolupráce v roku 2018 pri riešení sporovej agendy v rámci nemocnice v Dolnom Kubíne. "Pri obstarávaní na verejnú dopravu riešil celú správnu agendu a zhruba od polroka 2019 pomáhal aj pri riešení prevodu letiskovej spoločnosti. Počula som ohlasy, že toto všetko mal robiť právny odbor Úradu ŽSK. Máme právne oddelenie s kvalitnými právnikmi, ktorým dôverujeme, preto bol súčasťou tímu aj náš právnik. Ale, bohužiaľ, pri množstve stálej agendy nebolo možné zvládnuť aj nápor novej agendy obstarávania verejnej dopravy. Okrem toho je vždy nutné pri sporných veciach mať aj viaceré právne názory," vysvetlila predsedníčka ŽSK.



"Už minulý rok nás napádali za spoluprácu s pánom Miškovičom niektorí poslanci. Môže to vyplývať jedine z nevedomosti o náročnosti celej agendy. Stále tvrdím, že nám poskytol kvalitné služby," dodala predsedníčka ŽSK.



Podpredseda ŽSK Igor Janckulík sa podľa Jurinovej pri kritike tváril ako človek, ktorý nevie, aký bol objem práce na ŽSK. "A pritom mal k tomu dostatočne blízko. Prekáža mu vysúťažená cena 65 eur bez DPH na hodinu. Kde bol vtedy, keď sa za predchádzajúceho vedenia kupovali právne služby za cenu 100 eur bez DPH na hodinu. Vtedy to naozaj nikomu neprekážalo? Objem správnej agendy pri konaniach o námietkach, pri konaniach s ÚVO, s Radou pre verejné obstarávanie, takýto objem sporovej agendy ŽSK ešte nemal,“ uviedla Jurinová.



Predsedníčku ŽSK kritizoval Janckulík na sociálnej sieti. "Ako podpredseda ŽSK som viackrát upozorňoval županku na Miškoviča. Prečo si župa objednáva také drahé právne služby, keď máme na ŽSK právne oddelenie. Župa pána Miškoviča využívala aj ako odborníka pri verejnom obstarávaní dopravcov v autobusovej doprave. Verejné obstarávanie na zabezpečenie autobusovej dopravy dopadlo pre župu veľmi zle. Bude nás to stáť každý rok pekných pár miliónov navyše," napísal Janckulík.



"Tak už aj Jurinovej podpredseda Igor Janckulík sa nemôže pozerať na kšefty dvorného právnika OĽANO Miškoviča na Žilinskej župe. Tentoraz musím súhlasiť s vicežupanom Janckulíkom. Pani Jurinová vyplatila 145.000 eur za rok pánovi Miškovičovi, kým počas môjho pôsobenia bolo advokátovi priemerne ročne vyplatených iba 14.000 eur, čo je poriadny rozdiel," napísal na sociálnej sieti bývalý predseda ŽSK a podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár.



Na využitie právnych služieb v ŽSK upozornili aj podpredseda strany Smer–SD Erik Kaliňák a člen predsedníctva strany Smer–SD Igor Melicher. "Podozrivé výberové konania na právne služby vo viacerých inštitúciách a organizáciách, kde bol víťazom M. Miškovič, a o ktorých vieme, že na čele sú nominanti strany OĽANO, by mali byť aj vzhľadom na nami zistené skutočnosti skontrolované príslušnými štátnymi orgánmi," uviedol Melicher.