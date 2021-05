E. Jurinová: Očkovanie druhou dávkou AstraZeneca bude aj v Námestove

Námestovo 28. mája (TASR) – Preočkovanie druhou dávkou vakcíny od AstraZenecy sa tento víkend (29. - 30. 5.) opäť uskutoční aj v Námestove. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.



"Aj keď sa zdalo, že problém bol minulý víkend vyriešený, opätovne sa k nám dostali nespokojné reakcie obyvateľov okresu Námestovo, najmä tých starších, že musia vycestovať za druhou dávkou do Ružomberka či Liptovského Mikuláša. Opätovne sme oslovovali Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré zodpovedá za objednávanie očkovaných. Dohodli sme s nimi, že preočkovanie presmerujú do polikliniky v Námestove," uviedla Jurinová.



Predsedníčka ŽSK dodala, že vakcín od AstraZenecy sú malé množstvá, preto sa nimi prestalo očkovať vo všetkých očkovacích centrách. Očkuje sa iba druhá dávka, a to v žilinskom veľkokapacitnom očkovacom centre, vojenskej nemocnici v Ružomberku, Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši a Hornooravskej nemocnici v Trstenej. "Našou snahou bolo presmerovanie doočkovania i do okresu Námestovo, čo sa podarilo. Verím, že nasledujúci víkend dôjde k bezproblémovému doočkovaniu druhou dávkou v Námestove," podotkla.