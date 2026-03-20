E. Jurinová potvrdí kandidatúru až po skončení rokovaní o podpore
Autor TASR
Žilina 20. marca (TASR) - Sedem mesiacov pred konaním spojených regionálnych volieb predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová stále definitívne nepotvrdila, či sa bude tretí raz po sebe uchádzať o dôveru voličov v kraji. Ako vyplynulo z jej vyjadrenia pre TASR, ešte stále prebiehajú rokovania o politickej podpore prípadnej kandidatúry.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš v rozhovore pre TASR TV podotkol, že v októbrových regionálnych voľbách je pre Hnutie Slovensko prioritou obhajoba postu žilinskej predsedníčky kraja. „Oficiálne potvrdím svoju kandidatúru, až keď budú ukončené všetky rokovania o podpore,“ reagovala Erika Jurinová.
Jediná žena spomedzi ôsmich predsedov samosprávnych krajov na Slovensku vedie ŽSK od roku 2017. S takmer 44 percentami hlasov (82.034 hlasov) vtedy porazila úradujúceho predsedu kraja Juraja Blanára. Vo voľbách v roku 2022 sa jej predsednícky post podarilo obhájiť vďaka zisku 80.049 voličských hlasov, čo predstavovalo 32-percentný podiel všetkých hlasov.
Nateraz jediným známym kandidátom na post predsedu ŽSK je tak Igor Janckulík, ktorého kandidatúru schválila Rada KDH na svojom marcovom zasadnutí.
