Jurinová: V Žilinskom kraji rastie aj počet zdravotníkov v karanténe

Žilina 27. októbra (TASR) – V nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja sa už naplnili kapacity reprofilizovaných lôžok na oddeleniach pre pacientov s ochorením COVID-19. Kapacitu už prekročili aj miesta na oddeleniach anestézie a intenzívnej medicíny, ktoré nariadilo Ministerstvo zdravotníctva SR vyčleniť pre reprofilizáciu. Pre TASR to uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



O presných počtoch reprofilizovaných lôžok bude ŽSK rokovať v stredu na Ministerstve zdravotníctva. „Našou snahou je, aby boli udržané dostatočné kapacity pre poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti, odhliadnuc od ochorenia COVID-19. To je pre región mimoriadne dôležité," zdôraznila predsedníčka ŽSK.



Upozornila, že každá nemocnica už trpí značným nedostatkom zdravotníckych pracovníkov, nakoľko rastie ich počet v karanténe. „Nemocnice musia hľadať všetky cesty pre ich získavanie, zabezpečenie plynulého chodu zdravotníckych zariadení a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčší problém je aktuálne v Kysuckej nemocnici v Čadci," uviedla Jurinová.



Pripomenula, že podľa pokynu ministra zdravotníctva mali vyčleniť 10 percent z lôžkového fondu v každej nemocnici.



„V Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne sme mali 30 lôžok, v Hornooravskej nemocnici v Trstenej 27 lôžok, v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši to bolo 28 lôžok a v Kysuckej nemocnici v Čadci sme mali 43 lôžok, ale dnes sa v nemocnici nachádza už 66 pacientov. Situácia je čoraz náročnejšia. V tejto chvíli postupne dopĺňame lôžka, prechádzame ďalšou fázou reprofilizácie," vysvetlila predsedníčka ŽSK.



„Oslovili sme už aj vedenie fakúlt pre možnosť uvoľnenia študentov pre pomoc v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach. Vojsko nám aktuálne aktívne pomáha v triážnych stanoch, na mobilných odberových miestach ako administratívna pomoc a určite aj ako autorita pre udržanie pokoja a disciplíny. Všetci v našich nemocniciach pracujú do vyčerpania, za čo si ich nesmierne vážim,“ dodala Jurinová.