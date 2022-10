E. Jurinová: ŽSK je naštartovaný, s veľkým inovatívnym potenciálom

Žilina 20. októbra (TASR) - Úradujúca predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová sa o svoj post uchádza druhýkrát v rade. Kandiduje s podporou 11 pravicových strán (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS a SaS). V prípade opätovného zvolenia plánuje rozšíriť integrovaný dopravný systém na celý kraj aj dokončiť rozpracované projekty na cyklotrasy. Hovorí, že kraj je naštartovaný, s veľkým inovatívnym a rekreačným potenciálom. Rozhovor s Erikou Jurinovou je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu ŽSK.







-Prečo ste sa rozhodli opäť kandidovať na post predsedníčky ŽSK?-



Rozhodnutie obhájiť post predsedníčky som prijala, pretože považujem za zodpovedné previesť Žilinský kraj krízovým obdobím, pokračovať v začatej práci a dokončiť pozitívnu zmenu, ktorú som v tomto období s mojím tímom naštartovala.







-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Najväčšou devízou a budúcnosťou Žilinského kraja sú ľudia, ktorí v ňom žijú, a ktorých tu chceme udržať vytváraním lepších podmienok pre prácu i život. Náš kraj je naštartovaný, s veľkým inovatívnym a rekreačným potenciálom. Pre jeho rozvoj hľadáme rovnováhu medzi požiadavkami priemyslu a udržaním kvalitného životného prostredia. Preto sme spolu s mestom Žilina a Žilinskou univerzitou zriadili regionálne inovačné centrum, aby sme podchytili šikovných mladých ľudí a začínajúcich podnikateľov. Za najväčšiu slabinu považujem nedostavanú národnú cestnú sieť diaľnic D1 a D3 a rýchlostných ciest, a stále značný modernizačný dlh na cestách druhej a tretej triedy, aj keď sa nám ho v tomto volebnom období darilo znižovať.







-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Najväčšou výzvou stále zostáva cestná infraštruktúra. Diaľnice, ktoré nás najviac trápia, sa okolo Višňového intenzívne stavajú, práce na tuneli Čebrať sa opäť rozbehli, úsek R3 na Orave sa intenzívne stavia tiež. Najťažšie idú práce na príprave D3, ale podarilo sa nám zabezpečiť, že všetky financie z nových eurofondov na výstavbu diaľnic sú nasmerované práve na výstavbu kysuckej D3. Ďalšou výzvou je skvalitňovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti v kraji. V našich štyroch nemocniciach sa nám podarilo zrekonštruovať množstvo oddelení a vybaviť ich novými prístrojmi, no stále chýbajú lekári v ambulanciách. Máme vytvorený stabilizačný motivačný program pre lekárov a zdravotníkov, aby zostali pracovať v našom kraji. No najväčšou výzvou pre kraj bude vyrovnať sa s energetickou krízou. Zateplili sme mnoho našich budov, čím sme znížili spotrebu energií. V energetickej úspornosti budeme pokračovať, aby sme ušetrili výdavky na energie, ktoré budeme investovať do vybavenia škôl, nemocníc alebo domovov sociálnych služieb.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Vzhľadom na aktuálnu energetickú krízu budeme pokračovať v programe znižovania energetickej náročnosti budov a využívania alternatívnych zdrojov energie. Rekonštruovať cesty a mosty druhej a tretej triedy podľa objektívneho rebríčka hodnotenia ich stavu, nie podľa politického trička. Integrovaný dopravný systém rozšírime na celý kraj tak, aby mohli ľudia cestovať na jeden cestovný lístok rôznymi dopravnými prostriedkami podobne ako napríklad v Holandsku alebo v Prahe. Dnes je integrovaný systém zavedený na Kysuciach a v Rajeckej doline. Nešlo všetko hladko, ale po odstránení nedostatkov bude cestovanie jednoduchšie a pohodlnejšie. Chceme mať atraktívne školy a odbory, aby ich navštevovali študenti z celého Slovenska. Máme najmodernejšiu Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši, ale i zrekonštruované spojené školy v Nižnej či Martine. Víziou je vytvorenie stredoškolských kampusov podľa podmienok, aby študenti viacerých škôl využívali spoločné priestory nie len na vyučovanie, ale aj na trávenie voľného času, kultúrne a športové vyžitie. Žilinský kraj je výkladnou skriňou Slovenska. Preto dokončíme rozpracované projekty na cyklotrasy a obnovu našich turisticky atraktívnych kultúrnych pamiatok. Budeme ďalej rozširovať kapacity sociálnej starostlivosti, pokračovať v skvalitňovaní zdravotníckych služieb v našich štyroch krajských nemocniciach a pripravovať sa na realizáciu projektov rekonštrukcií nemocníc z Plánu obnovy a odolnosti.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov?-



Som človekom spolupráce. Plány do ďalšieho obdobia chcem napĺňať so zohratým tímom a spoločne pokračovať v naštartovaných projektoch na úrade, v našich organizáciách, v poskytovaní kvalitnejších služieb pre ľudí.







Okrem Jurinovej zabojuje o post predsedu ŽSK deväť kandidátov. Sú nimi Katarína Boková (Slovenské hnutie obrody), František Drozd (ĽSNS), bývalý žilinský primátor Igor Choma (Smer-SD), súčasný podpredseda ŽSK Igor Janckulík (KDH, Dobrá Voľba a Umiernení, SNS), Marián Murín (nezávislý), Peter Slyško (Hlas-SD), Andrea Starinská (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Miroslav Urban (Republika) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).