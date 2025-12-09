Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
E. Jurinová zvažuje opätovnú kandidatúru na post predsedníčky kraja

Na snímke Erika Jurinová. Foto: TASR

Jediná žena spomedzi ôsmich predsedov samosprávnych krajov na Slovensku vedie Žilinský samosprávny kraj od roku 2017.

Autor TASR
Žilina 9. decembra (TASR) - Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová zvažuje svoju opätovnú kandidatúru na post predsedníčky krajskej samosprávy v budúcoročných regionálnych voľbách. Po utorkovom stretnutí s novinármi reagovala na otázku TASR, či sa bude po tretí raz po sebe uchádzať o dôveru voličov v kraji.

„Zatiaľ som rozhodnutá ísť do kandidatúry a uvidíme ešte, čo sa ukáže. Môže sa stať, že sa v nejakej fáze rozhodnem nekandidovať. Zatiaľ je to rozhodnutie, že idem,“ uviedla Jurinová.

Jediná žena spomedzi ôsmich predsedov samosprávnych krajov na Slovensku vedie Žilinský samosprávny kraj od roku 2017. S takmer 44 percentami hlasov (82.034 hlasov) vtedy porazila úradujúceho predsedu kraja Juraja Blanára. Vo voľbách v roku 2022 sa jej predsednícky post podarilo obhájiť vďaka zisku 80.049 voličských hlasov, čo predstavovalo 32-percentný podiel všetkých hlasov.
