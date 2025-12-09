< sekcia Regióny
E. Jurinová zvažuje opätovnú kandidatúru na post predsedníčky kraja
Jediná žena spomedzi ôsmich predsedov samosprávnych krajov na Slovensku vedie Žilinský samosprávny kraj od roku 2017.
Autor TASR
Žilina 9. decembra (TASR) - Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová zvažuje svoju opätovnú kandidatúru na post predsedníčky krajskej samosprávy v budúcoročných regionálnych voľbách. Po utorkovom stretnutí s novinármi reagovala na otázku TASR, či sa bude po tretí raz po sebe uchádzať o dôveru voličov v kraji.
„Zatiaľ som rozhodnutá ísť do kandidatúry a uvidíme ešte, čo sa ukáže. Môže sa stať, že sa v nejakej fáze rozhodnem nekandidovať. Zatiaľ je to rozhodnutie, že idem,“ uviedla Jurinová.
Jediná žena spomedzi ôsmich predsedov samosprávnych krajov na Slovensku vedie Žilinský samosprávny kraj od roku 2017. S takmer 44 percentami hlasov (82.034 hlasov) vtedy porazila úradujúceho predsedu kraja Juraja Blanára. Vo voľbách v roku 2022 sa jej predsednícky post podarilo obhájiť vďaka zisku 80.049 voličských hlasov, čo predstavovalo 32-percentný podiel všetkých hlasov.
