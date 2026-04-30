E. Macejkovej potvrdili vinu v kauze Miloslavov
Krajský súd skrátil skúšobnú dobu Macejkovej z dôvodu, že od skutku už uplynuli štyri roky a nedopustila sa žiadneho priestupku ani inej trestnej činnosti.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Ele Macejkovej potvrdil Krajský súd v Bratislave vinu v kauze šikany dieťaťa v areáli bývalého družstva v Miloslavove v okrese Senec. Ponechal jej úhrnný 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody, avšak skrátil jej skúšobnú dobu z 30 mesiacov na 24. Jej odvolanie zamietol v celom rozsahu. Poškodenej zároveň druhostupňový súd priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 25.000 eur. Rozsudok je právoplatný. Pre TASR to potvrdil právny zástupca poškodenej Marek Para.
Priblížil, že krajský súd skrátil skúšobnú dobu Macejkovej z dôvodu, že od skutku už uplynuli štyri roky a nedopustila sa žiadneho priestupku ani inej trestnej činnosti. Takisto zrušil Macejkovej zákaz konzumácie alkoholických nápojov, keďže podľa súdu skutok spáchala na základe svojej povahy, nie alkoholu. Súd jej zrušil aj zákaz navštevovať miesto v Miloslavove, kde sa stal skutok.
Odvolací súd podľa Paru konštatoval, že trest pre obžalovanú je príliš mierny, avšak nemohol ho sprísniť, pretože prokurátor nepodal odvolanie proti trestu. „To znamená, mohli len nechať trest taký, aký je, alebo ho zmierniť s tým, že povedali, že to je veľmi vážne konanie, ktoré obžalovaná maloletej spáchala a spôsobila jej ťažkú ujmu na zdraví,“ vysvetlil Para. Dodal, že Macejková má naďalej povinnosť verejne sa ospravedlniť poškodenej.
Mestský súd Bratislava I uznal minulý rok v novembri Elu Macejkovú za vinnú zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. V kauze šikany dieťaťa v areáli bývalého družstva v Miloslavove v okrese Senec dostala úhrnný 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 30 mesiacov. Skutok spáchala ako mladistvá. Samosudca uložil aj probačný dohľad nad správaním obžalovanej. Mala tiež zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok a zákaz vstupu na miesto, kde bol skutok spáchaný. Musela sa aj verejne ospravedlniť v tom čase maloletej poškodenej a absolvovať výchovný program.
Viacerí kamaráti mali v januári 2022 napadnúť, opiť a vyzliecť vtedy 11-ročné dievča. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci Miloslavov v areáli bývalého družstva.
Priblížil, že krajský súd skrátil skúšobnú dobu Macejkovej z dôvodu, že od skutku už uplynuli štyri roky a nedopustila sa žiadneho priestupku ani inej trestnej činnosti. Takisto zrušil Macejkovej zákaz konzumácie alkoholických nápojov, keďže podľa súdu skutok spáchala na základe svojej povahy, nie alkoholu. Súd jej zrušil aj zákaz navštevovať miesto v Miloslavove, kde sa stal skutok.
Odvolací súd podľa Paru konštatoval, že trest pre obžalovanú je príliš mierny, avšak nemohol ho sprísniť, pretože prokurátor nepodal odvolanie proti trestu. „To znamená, mohli len nechať trest taký, aký je, alebo ho zmierniť s tým, že povedali, že to je veľmi vážne konanie, ktoré obžalovaná maloletej spáchala a spôsobila jej ťažkú ujmu na zdraví,“ vysvetlil Para. Dodal, že Macejková má naďalej povinnosť verejne sa ospravedlniť poškodenej.
Mestský súd Bratislava I uznal minulý rok v novembri Elu Macejkovú za vinnú zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. V kauze šikany dieťaťa v areáli bývalého družstva v Miloslavove v okrese Senec dostala úhrnný 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 30 mesiacov. Skutok spáchala ako mladistvá. Samosudca uložil aj probačný dohľad nad správaním obžalovanej. Mala tiež zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok a zákaz vstupu na miesto, kde bol skutok spáchaný. Musela sa aj verejne ospravedlniť v tom čase maloletej poškodenej a absolvovať výchovný program.
Viacerí kamaráti mali v januári 2022 napadnúť, opiť a vyzliecť vtedy 11-ročné dievča. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci Miloslavov v areáli bývalého družstva.