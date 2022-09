E. Pätoprstá: Treba efektívnejšie pohnúť s roky neriešenými problémami

Bratislava 20. septembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke treba efektívnejšie pohnúť s roky neriešenými problémami. Myslí si to podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a bratislavská komunálna poslankyňa Elena Pätoprstá, ktorá v jesenných komunálnych voľbách ašpiruje na starostku Petržalky. Deklaruje ochranu životného prostredia i zdravia obyvateľov, participáciu i rešpektovanie názorov odborníkov a verejnosti, či transparentné nakladanie s majetkom i pozemkami mestskej časti.



"Za mojím rozhodnutím je zodpovednosť za to dobré, čo treba v Petržalke chrániť a úprimná snaha efektívnejšie pohnúť s roky neriešenými problémami," uviedla pre TASR Pätoprstá v odpovedi na to, čo ju primälo zmeniť názor na kandidatúru, keďže v lete svoju kandidatúru vylúčila.



V rámci nedostatkov, ktoré vníma v rozvoji mestskej časti, poukazuje napríklad na to, že sa neurobili žiadne opatrenia, aby bola nová výstavba riešená vždy za účasti odborníkov i verejnosti a s ohľadom na klimatické zmeny. Chýba jej tiež pomenovanie území v územnom pláne, kde by sa stavať mohlo a ktoré plochy by mali zostať nedotknuté. Kritizuje tiež chýbajúcu bezbariérovosť mnohých chodníkov.



"Vadí mi slabá pripravenosť projektov na čerpanie financií z EÚ fondov a premrhaná možnosť urobiť na našich školách a škôlkach zelené strechy a šetriť tak energiami," poznamenala Pätoprstá. Pripomína tiež nutnosť opráv terás, ktorým má predchádzať ich odkúpenie od tých, ktorí ich údržbu dlhodobo zanedbávajú. Mestská časť by mala byť podľa nej taktiež pripravená na neustále sa meniace požiadavky na školstvo i sociálne zariadenia.



V súvislosti s druhou etapou električkovej trate kladie dôraz na zachovanie čo najviac zelených plôch. Pri riešení parkovania zdôrazňuje nutnosť spolupráce s obyvateľmi, hovorí tiež o potrebe zosúladenia finančných záujmov magistrátu s lokálnymi potrebami obyvateľov. "Parkovacia politika má byť zrozumiteľná a praktická služba verejnosti, nie len zdroj zisku," odkazuje.



Podporiť chce tiež komunitný život, služby a živnostníkov v Petržalke či šport pre všetky vekové skupiny. Presadzuje park s lavičkami, cyklotrasou a zriadenie pešej zóny pri Starhradskej na ceste medzi Malým a Veľkým Draždiakom. Rokovaním so ŽSR sa chce zasadiť o zníženie hlučnosti vlakových súprav.



O post starostu počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka bojujú traja kandidáti, okrem Pätoprstej je to aj súčasný šéf petržalskej samosprávy Ján Hrčka a bývalý tenista Martin Kližan.