E. Tomáš otvoril v Lemešanoch priestory denného stacionára
Autor TASR
Lemešany 27. mája (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v stredu otvoril zrekonštruovanú časť denného stacionára v obci Lemešany v okrese Prešov. Rekonštrukcia zariadenia bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pre TASR to uviedli z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR).
Zariadenie poskytuje ambulantnú sociálnu službu formou denného stacionára počas pracovných dní v čase od 8.00 h do 16.00 h a kapacita je 32 miest. Poskytuje služby ľuďom so zdravotnými obmedzeniami, najmä s ochoreniami pohybového aparátu, diabetom, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, onkologickými a inými chronickými ochoreniami.
Podľa rezortu práce je cieľom poskytovať kvalitné a bezpečné služby blízko domova s dôrazom na zachovanie samostatnosti a dôstojnosti prijímateľov, podporovať zachovanie fyzického aj psychického zdravia, umožniť čo najdlhšie aktívne zapojenie do života v komunite a poskytovať starostlivosť, ktorá rešpektuje individuálne potreby každého prijímateľa.
MPSVR s cieľom zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb buduje a rekonštruuje z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR zariadenia sociálnych služieb po celom Slovensku. Do leta má vzniknúť 160 zariadení, čím sa zvýši ich kapacita o 3233 nových miest.
„Čo sa týka programu budovania a obnovy zariadení sociálnych služieb, tak je to 100-percentné čerpanie. Na celý program bolo určených 230 miliónov eur a všetky budú vyčerpané,“ uviedol Tomáš.
Minister v stredu navštívil i denný stacionár v obci Seňa, ktorého výstavba bola rovnako financovaná z Plánu obnovy a odolnosti.
