EDIH Cassovium má pomôcť organizáciám s digitálnou transformáciou

Košice 18. januára (TASR) - Konzorcium EDIH Cassovium spúšťa svoje služby, ktoré majú pomôcť naštartovať cestu k digitálnej transformácii a zlepšiť konkurencieschopnosť na trhu. Pre malé a stredné podniky, ako aj organizácie verejného sektora sú služby bezplatné. Zástupcovia konzorcia o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Konzorcium EDIH Cassovium tvoria Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a klaster Košice IT Valley. Počas roku fungovania projektu vybudovali databázu vyše 200 služieb, ktoré sú už k dispozícii.



Ako spresnil generálny manažér projektu Miroslav Michalko, v rámci nich dokážu napríklad v priemyselnej oblasti, vďaka umelej inteligencii, inovovať funkcie niektorých liniek. Služby sa týkajú aj kybernetickej bezpečnosti. "Nemusí to byť technická téma, môže byť aj ekonomická. Máme aj služby z oblasti marketingu a digitálnej komunikácie so zákazníkom. Niekedy má spoločnosť kvalitný produkt, ale nevie sa predať. Aj to je niečo, kde je možné implementovať digitálne technológie a služby," vysvetlil.



Záujem o služby konzorcia možno prejaviť prostredníctvom jeho webovej stránky. "Záujemcovia o získanie podpory pre digitálnu transformáciu svojej firmy prejdú komplexnejším procesom hodnotenia ich aktuálnej digitálnej vyspelosti. Spoločne identifikujeme problémové miesta a výzvy, ktorým musia v rámci svojho podnikania čeliť a je možné ich eliminovať nasadením nových technológií, prístupov, či procesov. V ďalšom kroku navrhneme poskytnutie konkrétnej služby z dostupného portfólia," dodal Michalko s tým, že od príjemcu sa očakáva možnosť prijať pomoc de-minimis.



Ako povedala výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková, poskytované služby otvárajú nové možnosti pre malé a stredné podniky, ktoré sa snažia osvojiť si moderné technológie a inovovať. "Firmy môžu získať prístup k infraštruktúre, cennému know-how partnerov konzorcia a získať zručnosti potrebné na úspešnú implementáciu inovačných stratégií. Z môjho pohľadu ide o konkrétny nástroj rozvoja podnikateľského prostredia v našom regióne. EDIH Cassovium vytvára prostredie, ktoré podporuje výskum a vývoj, čo môže pritiahnuť ďalšie talenty a investície do regiónu," dodala.



Služby EDIH Cassovium majú pomôcť nielen podnikateľom, ale aj organizáciám verejného sektora - napríklad samosprávam či školám. Projekt je financovaný z verejných zdrojov programu Digitálna Európa a Plán obnovy a odolnosti.