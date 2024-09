Edukatívne centrum v obci Sveržov slúži na vzdelávanie žiakov

Sveržov 7. septembra (TASR) - Edukatívne centrum v obci Sveržov v okrese Bardejov slúži na vzdelávanie žiakov miestnej základnej školy. Nachádza sa pri cyklotrase a je prístupné i pre verejnosť. Ako pre TASR uviedol starosta obce Pavol Ceľuch, deti môžu prostredníctvom informácií na tabuliach, ale i priamo v okolí spoznávať stromy i zvieratá, ktoré žijú v prírode.



"Zakomponovali sme sem aj včielky. Je tu úľ, ktorý by mal byť plný, len hľadáme niekoho, kto by sa tomu venoval a ukázal deťom, ako žijú včely a ako sa produkuje med. Sú tu aj drevené sochy, jedna z nich je v podobe starodávneho úľa," povedal Ceľuch.



Centrum navštevujú žiaci miestnej základnej školy, ktorá má za sebou prvý rok vzdelávania podľa kurikulárnej reformy. Žiaci, ktorí sa učia novým spôsobom, vstúpili do druhého ročníka. "Je to takpovediac živé učenie. Centrum je pripravené tak, že deti sa v ňom naučia spoznávať prírodu, ako ju treba chrániť a že včela nie je nebezpečná. Rovnako, že ak strom nechajú rásť, raz z neho bude krásna drevina," povedal Ceľuch.



Zaujímavosťou podľa jeho slov je, že popri cyklochodníku má každé dieťa z materskej a základnej školy vysadený svoj strom. Celkovo ich bolo vysadených 84. Deti sa podľa starostu o ne samy starajú. Keď je sucho, chodia ich polievať s rodičmi alebo starými rodičmi.



V edukatívnom centre sa nachádza i smerovník, ktorý ukazuje do rôznych miest, kde žijú rodáci z obce. "Veľa ľudí z obce žije v zahraničí, kde robia dobré meno našej obci. Máme našich rodákov v Taliansku, Írsku, Spojených štátoch amerických, Škótsku, či Rakúsku. Rovnako sme na smerovník umiestnili ceduľky s názvami miest na Ukrajine, odkiaľ k nám prišli ľudia, ktorí utekali pred vojnou," priblížil starosta.



Projekt s názvom Biodiverzita môjho okolia, v rámci ktorého vzniklo edukatívne centrum, bol financovaný s podporou Enviromentálneho fondu. Prispel naň sumou takmer 7200 eur. Približne 3000 eur prispela obec z vlastných zdrojov.