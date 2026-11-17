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Eduvalue: V inováciách vo vzdelávaní dominuje Bratislavský kraj
V nových spôsoboch vyučovania, rozvoji digitálnych zručností či programoch, ktoré pomáhajú deťom lepšie sa učiť zaostávajú Trenčiansky a Nitriansky kraj.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - V inováciách vo vzdelávaní - nových spôsoboch vyučovania, rozvoji digitálnych zručností či programoch, ktoré pomáhajú deťom lepšie sa učiť - zaostávajú Trenčiansky a Nitriansky kraj. Bratislavský kraj dominuje. Vyplýva to z mapovania 128 organizácií na Slovensku, ktoré uskutočnila Aliancia inovátorov vo vzdelávaní Eduvalue. TASR o tom informovali z organizácie.
Podľa EduReportu 2026 v Bratislavskom kraji pôsobí 84 percent zo 128 mapovaných organizácií. S výrazným odstupom nasleduje Banskobystrický kraj, kde svoje aktivity realizuje 48 percent organizácií, Trnavský kraj so 46 percentami a Košický kraj so 45 percentami. V Žilinskom kraji pôsobí 43 percent organizácií a v Prešovskom 41 percent.
Najnižšie zastúpenie má Trenčiansky kraj, kde pôsobí 34 percent mapovaných organizácií, a Nitriansky kraj s 38 percentami. Rozdiel medzi Bratislavským a Trenčianskym krajom tak dosahuje až 50 percentuálnych bodov.
Výsledky mapovania takisto ukázali, že tri štvrtiny zapojených organizácií realizujú svoje aktivity aj mimo hlavného mesta a viac ako pätina pôsobí na celom Slovensku. „Keď sa pozrieme na mapu Slovenska, vidíme výrazné rozdiely medzi jednotlivými krajmi. To však neznamená, že v regiónoch s nižším zastúpením organizácií chýbajú dobré nápady alebo kvalitné projekty,“ uviedol riaditeľ Aliancie inovátorov vo vzdelávaní Eduvalue Tomáš Hasala.
EduReport mapoval geografickú pôsobnosť zapojených organizácií, nie kvalitu vyučovania ani celkový počet inovatívnych aktivít v jednotlivých regiónoch. Realizovaný bol v januári tohto roka.
Podľa EduReportu 2026 v Bratislavskom kraji pôsobí 84 percent zo 128 mapovaných organizácií. S výrazným odstupom nasleduje Banskobystrický kraj, kde svoje aktivity realizuje 48 percent organizácií, Trnavský kraj so 46 percentami a Košický kraj so 45 percentami. V Žilinskom kraji pôsobí 43 percent organizácií a v Prešovskom 41 percent.
Najnižšie zastúpenie má Trenčiansky kraj, kde pôsobí 34 percent mapovaných organizácií, a Nitriansky kraj s 38 percentami. Rozdiel medzi Bratislavským a Trenčianskym krajom tak dosahuje až 50 percentuálnych bodov.
Výsledky mapovania takisto ukázali, že tri štvrtiny zapojených organizácií realizujú svoje aktivity aj mimo hlavného mesta a viac ako pätina pôsobí na celom Slovensku. „Keď sa pozrieme na mapu Slovenska, vidíme výrazné rozdiely medzi jednotlivými krajmi. To však neznamená, že v regiónoch s nižším zastúpením organizácií chýbajú dobré nápady alebo kvalitné projekty,“ uviedol riaditeľ Aliancie inovátorov vo vzdelávaní Eduvalue Tomáš Hasala.
EduReport mapoval geografickú pôsobnosť zapojených organizácií, nie kvalitu vyučovania ani celkový počet inovatívnych aktivít v jednotlivých regiónoch. Realizovaný bol v januári tohto roka.