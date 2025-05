Trenčín sa pripája k iniciatíve v rámci Týždňa dobrovoľníctva

Trenčín 19. mája (TASR) - Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026 sa počas májového Týždňa dobrovoľníctva (19. - 25. 5.) pripája k iniciatíve, ktorá ukazuje silu malých skutkov a ich veľký dosah. Tento rok sa projekt opäť zapája aj do celoslovenského podujatia Týždeň dobrovoľníctva. V spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií ponúkne sériu aktivít. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.



Zapojenie sa do dobrovoľníckeho programu EHMK Trenčín 2026 ponúka príležitosť zažiť zákulisie kultúrnych podujatí, rozvíjať zručnosti, stretávať inšpiratívnych ľudí a spoluvytvárať verejný priestor.



„Týždeň dobrovoľníctva je skvelou príležitosťou ukázať, aký význam má každé zapojenie sa bez ohľadu na rozsah. Aj malé skutky môžu mať veľký dosah. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa už do dobrovoľníckeho programu Trenčín 2026 zapojili a zároveň pozvať ďalších, aby si to prišli vyskúšať,“ uviedla koordinátorka dobrovoľníckeho programu Stanislava Minárik Imrišková.



Dobrovoľníctvo je súčasťou projektu EHMK Trenčín 2026. Program je založený na spolupráci, otvorenosti a participácii. Okrem osobného rozvoja prináša dobrovoľníctvo aj posilnenie vzťahu k mestu, podporu komunitného života a prepojenie medzi generáciami, profesiami aj kultúrami.