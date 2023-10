EIA vyhodnotila ako najvýhodnejšiu trasu R2 vedúcu pod Zvolenom

Zvolen/Sliač 6. októbra (TASR) - Mesto Zvolen chce k výsledkom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, o najvýhodnejšej trase výstavby rýchlostnej komunikácie R2, známej aj ako obchvat Zvolena, usporiadať verejné prerokovanie. EIA totiž v týchto dňoch vyhodnotila ako najvhodnejší z pohľadu vplyvov na životné prostredie variant vedený mestom, popod dnes značne frekventovanou Lučeneckou cestou.



"Kompletné výsledky EIA si určite poriadne preštudujeme. Prípadnú možnosť výstavby rýchlostnej cesty popod Lučenenckú cestu rozhodne preberieme s obyvateľmi sídliska Sekier," uviedol pre TASR primátor Zvolena Vladimír Maňka, ktorý očakáva, že do konca októbra spracovatelia správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie predložia mestu Zvolen.



"Po Lučeneckej ceste nám denne prechádzajú tisíce vozidiel vrátane veľkých kamiónov a nákladných áut. Trpí životné prostredie v celom meste, trpia cestujúci a obyvatelia sídliska Sekier sú v ranných či popoludňajších špičkách doslova odrezaní od mesta. Je preto nevyhnutné, aby štát konečne pristúpil k riešeniu," dodal Maňka.



Už začiatkom roka informoval verejnosť o tom, že odborne analyzovali aj možnosť trasovania rýchlostnej cesty R2 popod Lučeneckú cestu. "Rokovali sme vtedy so stavebnými inžiniermi i s firmou, ktorá podobné stavby realizuje doma i v zahraničí. Takáto možnosť podľa odborníkov nebude príliš náročná na čas ani na znečistenie okolia v procese samotnej výstavby. Účinné filtre vyčistia odsávaný vzduch z tunela. Vo vzťahu k súčasnému stavu sa ekológia v meste výrazne zlepší," pripomenul.



Ako dodal, projektanti ich uistili, že vedia cestu naplánovať tak, aby nebola v kolízii so žiadnym z domov. "Pomocou vyvolaných investícií by sme zase mohli zlepšiť dopravnú situáciu aj na cestách v centre nášho mesta. Azda sme vtedy s našimi úvahami aj trochu predbehli dobu," konštatoval.



Hodnotenie EIA víta primátorka Sliača Ľubica Balgová. "Pri porovnaní variantov sa preukázalo, že variant vedený v blízkosti mesta Sliač a všetky jeho subvarianty majú najväčší vplyv v rámci environmentálnych charakteristík, hlavne čo sa týka vplyvov na vody," uviedla pre TASR. "Naopak, variant vedený Lučeneckou cestou má najnižší vplyv na životné prostredie a zároveň je to variant s dobrým dopravným prínosom. Pokryje totiž potreby dopravy najväčšieho územia," pripomenula.



Podľa Balgovej uvedený výsledok EIA Sliačanov potešil. "Sme veľmi radi, že R2 - Zvolen, západ - Zvolen, východ už naberá konkrétne kontúry, a verím, že práve tento dokument posunie tento úsek R2 bližšie k realizácii," dodala.