Ekofestival KOZAfest v Nitre sa bude venovať prírode, záhradám i jedlu

Nitra 4. júna (TASR) - Cesta od semienka k dospelosti bude hlavnou témou tohtoročného ekofestivalu KOZAfest. Ako uviedli organizátori z komunitných skupín Priestory pre tvory a Hidepark Nitra, podujatie sa bude konať 15. júna v priestoroch nitrianskeho Hideparku.



Hlavná téma festivalu bude zastrešovať aj dve podtémy. "Prvá je Cesta potravín od semienka až na náš tanier a druhá Cesta detí týmto svetom až po dospelosť. Zameriame sa na to, čo všetko je dôležité a čo možno prehliadame, i na to, ako je všetko prepojené a aký to má dosah na zdravie, budúcnosť a prírodu. Svoje skúsenosti prídu zdieľať odborníci zo sveta prírodných záhrad, udržateľného stravovania, varenia, z oblasti udržateľného a tvorivého vzdelávania detí a mládeže," informovali organizátori.



Súčasťou festivalu budú aj ďalšie témy a aktivity, ktoré účastníkov priblížia k prírode, ekológii a permakultúre. "Prostredníctvom prednášok, wokshopov, trhu, sprievodného programu, jedla i nápojov si pripomenieme a zároveň spoznáme možnosti udržateľného, zdravého a spokojného bytia v rôznych oblastiach života," doplnili organizátori.