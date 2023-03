Ekológ priblíži výsledky výskumu správania sa kamzíkov

Banská Bystrica 8. marca (TASR) – Metódy štúdia etológie zvierat a výsledky výskumu správania sa kamzíka vrchovského tatranského budú témou pravidelného podujatia Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici Príroda bez hraníc. Ako TASR informovala manažérka múzea Dana Kurtíková, ekológ Peter Mikoláši o tom porozpráva 14. marca o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli.



Vďaka výskumu študentov a pracovníkov Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v najstaršom Tatranskom národnom parku sa dospelo k dôležitým informáciám z oblasti správania sa zvierat, a to najmä kamzíkov. Štúdium prebiehalo v ich prirodzenom prostredí Belianskych Tatier.



"Výskum menšieho rozsahu bol zameraný na obdobie kamzičej ruje, ktorá prebieha od októbra do začiatku decembra. Samce sa v tom čase ozývajú rujným hlasom, typické sú naháňačky, imponovanie a zriedkavejšie súboje. Prejdeme si metódy zberu údajov, ich analýzu aj vyhodnocovanie. Študenti a výskumníci zaznamenávali pomocou digitálnych kamier správanie kamzíkov štandardizovaným spôsobom. Údaje neskôr analyzovali a využitím etogramu vyhodnocovali frekvencie rôznych typov správania sa za jednu hodinu," konštatoval Mikoláši.



Štúdium správania sa zvierat je potrebné, či už v ochranárskej, konzervačnej biológii a tiež pre lepšie porozumenie domácim zvieratám.



"Priblížime si to aj na príklade odlišných druhov zvierat, napríklad obojživelníkov. Tie sú nenápadnejšie ako veľké cicavce, ale o to viac potrebujú našu pozornosť, aby nedošlo k ich úplnému vyhynutiu," dodal ekológ.