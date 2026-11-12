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Ekologické témy približuje Prievidza prostredníctvom komiksov

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Pohľad na Prievidzu. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Samospráva doteraz predstavila dva komiksy. Prvý sa venoval bezplatnému kompostu, ktorý môžu obyvatelia získať na zbernom dvore na Garážovej ulici.

Autor TASR
Prievidza 12. novembra (TASR) - Ekologické témy približuje mesto Prievidza verejnosti, najmä deťom a mladým, prostredníctvom komiksov. Nájsť ich môžu na sociálnej sieti, sériu komiksov na tému Zelené mesto kreslí pre samosprávu Maroš, ktorý je na absolventskej praxi na mestskom úrade (MsÚ). Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.

Prostredníctvom ilustrácií a krátkych príbehov chce mesto predstaviť environmentálne témy jednoduchou, hravou a zrozumiteľnou formou. Komiksy poukazujú na praktické možnosti, ako môže každý z nás prispieť k ochrane životného prostredia a krajšiemu mestu,“ načrtla Škvareninová.

Samospráva doteraz predstavila dva komiksy. Prvý sa venoval bezplatnému kompostu, ktorý môžu obyvatelia získať na zbernom dvore na Garážovej ulici. Druhý riešil problematiku starých a nepoužitých liekov. „Ďalšie témy budú postupne pribúdať, nové pokračovanie série mesto zverejňuje každý štvrtok na svojich stránkach na sociálnej sieti,“ avizovala Škvareninová.

Podotkla, že absolventská prax tak môže byť viac než len prvou pracovnou skúsenosťou, dáva priestor kreativite a vlastným nápadom. „Cieľom takto koncipovanej absolventskej praxe je ponúknuť mladým ľuďom priestor na rozvoj ich schopností, samostatnosť a zapojenie do reálnych projektov. Dôležité je, aby mohli uplatniť vlastné nápady, objavovať svoje silné stránky a získať skúsenosti, ktoré využijú v ďalšom profesijnom živote,“ dodala.
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