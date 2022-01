Ekologické vozidlá môžu v Demänovskej doline parkovať zadarmo

Demänovská Dolina 21. januára (TASR) – Majitelia ekologických áut môžu v Demänovskej Doline na oficiálnych parkovacích plochách parkovať zadarmo. Obec chce takýmto spôsobom zvýhodniť obyvateľov a návštevníkov, ktorí uprednostňujú tzv. zelenú dopravu. V doline pridali aj ďalšie dva elektrobusové spoje, ktoré premávajú v predpoludňajších hodinách.



"Celkovo tak bude z obce do miestneho lyžiarskeho strediska doobeda premávať šesť spojov a poobede ďalšie štyri. Predpoludňajšie jazdy elekrického skibusu zvyšujú komfort prepravy, skracujú čas čakania a hosťom v Demänovskej Doline umožnia rýchlejší a čistejší presun na zjazdovky," informovala obec na oficiálnej webovej stránke.



Bezplatnú prepravu skibusmi môžu návštevníci doliny využiť do 13. marca. Cez mobilnú aplikáciu si môžu overiť, či už nie je autobus plný, prípadne, či nemá meškanie. "Dlhodobo sa snažíme znížiť záťaž na životné prostredie a motivovať ľudí, aby častejšie využívali hromadnú dopravu či zdieľali svoje autá. V tejto sezóne sme preto o tretinu posilnili prevádzku skibusov smerujúcich do Jasnej, čo lyžiari pocítia najmä v najvyťaženejších ranných časoch, keď sa otvára stredisko," povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Ján Blcháč.



Skibusy prevádzkuje liptovská oblastná organizácia desať rokov, túto sezónu je to päť liniek. Do Jasnej je možné ísť z Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána, z Liptovského Trnovca aj z obce Lúčky cez Bešeňovú. Okrem toho premáva linka z Ružomberka na Malinô Brdo. Priestory skibusov pravidelne vetrajú a dezinfikujú.