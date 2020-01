Ekológovia z Prešovskej univerzity vyšľachtili novú odrodu maku

Prešov 29. januára (TASR) – Vyšľachtenie a registrácia novej odrody maku siateho s názvom Azurit je výsledkom takmer desaťročného výskumu ekológov z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Vyšľachtený mak má lepšie parametre úrody a kvality ako v súčasnosti registrované odrody.



"Azurit sa vyznačuje stabilnou a vyššou úrodou semena s vyššou hmotnosťou tisíc semien v porovnaní s kontrolnými odrodami (Opal a Major). Makové semeno má lepšie senzorické vlastnosti, vyznačuje sa peknou svetlomodrou farbou, s veľmi dobrou farebnou vyrovnanosťou. Vyšší obsah oleja v semene je predpokladom lepších chuťových vlastností, a teda vhodnosti využitia na potravinárske účely," vysvetlil Jozef Fejér z katedry ekológie FHPV.



Pri maku je podľa jeho slov pozitívna selekcia základnou šľachtiteľskou metódou. Pri šľachtení použili mak zo severovýchodného Slovenska.



"Východiskom boli krajové populácie od ľudí, ktorí ho pestujú v záhradkách. Ľudia na ďalší výsev použijú najkrajšie tobolky, ktoré sú plné semena s peknou farbou. Takže sme predpokladali, že sa zlepšili trocha parametre a v rámci projektu sme hľadali takéto genotypy. Následne sme to museli hodnotiť, posúdiť, stabilizovať a zhomogenizovať," priblížil Fejér.



Genotyp pod označením PU-01 bol v rokoch 2016 až 2018 skúšaný v Štátnych odrodových skúškach a v roku 2019 registrovaný ako nová odroda maku potravinového typu s názvom Azurit. V záver roka 2019 bolo odrode udelené šľachtiteľské osvedčenie.



Podľa Fejéra je tvorba nových odrôd so zlepšenými parametrami kvality makového semena pre potravinárske využitie na Slovensku vysoko aktuálna. "Slovenská republika aj Česká republika sú jedny z mála krajín v rámci Európy a sveta, kde je mak možné legálne pestovať na konzumné účely, samozrejme, pri dodržaní určitých legislatívnych podmienok," poznamenal Féjer.



Vyšľachtenie a zaregistrovanie novej odrody maku siateho je v poradí siedmym výstupom tohto typu z dielne vedcov PU, ktorý je na úrovni patentu. Majú za sebou vyšľachtenie odrody rumančeka, mäty piepornej a dvoch odrôd láskavca, ktoré sú zapísané v Európskej právnej ochrane odrôd a majú štyri výstupy na úrovni patentu.



"Našou filozofiou je, že nechceme robiť vedu pre vedu. Často počujeme z externého prostredia, že akademická pôda sa uzatvára a robí výskumy len pre seba a že to nemá presah do spoločnosti, do externého prostredia. Toto je svetlý príklad toho, že vyšľachtená odroda maku siateho – Azurit, môže byť využitá v praxi pre potravinársky priemysel," dodal prorektor PU pre vedu, umenie, šport a akreditáciu PU v Prešove Gabriel Paľa.