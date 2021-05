Ekonomická univerzita pripravuje Petržalskú letnú univerzitu seniorov

Bratislava 27. mája (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s bratislavskou mestskou časťou Petržalka pripravuje tretí ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov (PLUS). Informuje o tom univerzita na svojom webe.



Pri organizácii PLUS budú dodržané všetky potrebné usmernenia a opatrenia, tvrdí univerzita. "Zámerom PLUS je sprostredkovať účastníkom nové odborné informácie formou zaujímavých a zmysluplných prednášok. Za štyri dni absolvujú štyri prednášky," píše sa na webe Ekonomickej univerzity v Bratislave.



Tretí ročník podujatia sa uskutoční v termíne od 7. do 16. júla v Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Celý projekt letnej univerzity je financovaný bratislavskou mestskou časťou Petržalka a poskytuje ho pre svojich seniorov zadarmo.



"Sme presvedčení, že tretí ročník PLUS bude znova úspešný a všetky vybraté prednášky pre seniorov budú zmysluplným vyplnením leta 2021," vyjadrili sa spoločne rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka. Po poslednej prednáške získajú účastníci osvedčenia o absolvovaní PLUS.