Ekonomická univerzita v Bratislave oslavuje 85 rokov
Na slávnostnom akademickom zasadnutí akademickej rady EUBA vystúpili s príhovormi viaceré osobnosti z akademického a spoločenského života.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) si v utorok slávnostným zasadnutím akademickej obce pripomenula 85 rokov od svojho vzniku, keď bola založená ako Vysoká obchodná škola. Od roku 1940 sa EUBA vyprofilovala na modernú univerzitu s dôrazom na prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe. V aule EUBA sa pri tejto príležitosti stretli predstavitelia univerzity, zástupcovia akademickej a verejnej sféry či parteri.
Rektor Ferdinand Daňo zdôraznil význam odkazu zakladateľov univerzity, ako aj jej súčasné postavenie. Univerzita podľa neho dosiahla mnoho úspechov. „Najvýznamnejšie pre nás bolo získanie medzinárodnej akreditácie AACSB od Americkej akreditačnej agentúry, ale to nie je koniec. Tá akreditácia nás zaväzuje k novým výzvam,“ podotkol. Za víziu označil realizáciu moderného kvalitného vzdelávania a prepojenie vzdelávania s praxou. Tiež dôraz na oblasť vedy a výskumu i publikovanie v renomovaných časopisoch a databázach. To spojil s internalizáciou.
Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdávanie ocenení výnimočným osobnostiam a kolektívom, ktoré prispeli k rozvoju univerzity. Laureáti si z rúk rektora prevzali Medailu Imricha Karvaša, ocenení boli aj bývalí a súčasní dekani fakúlt EUBA za mimoriadny prínos k rozvoju univerzity. Okrem toho odovzdal rektor ocenenia aj za mimoriadny prínos k rozvoju akademickej samosprávy, podporu akademickej komunity a aktívnu spoluprácu, ocenenia za mimoriadne športové úspechy a ocenenia za rozvoj spolupráce s praxou.
Medaila Imricha Karvaša bola udelená rektorovi EUBA v rokoch 1994 až 2000 Jurajovi Sternovi, rektorovi EUBA v rokoch 2000 až 2007 Vojtechovi Kollárovi a Národnej banke Slovenska. „Za mojej éry, keď som bol rektorom na tejto škole, sa tá medaila zakladala ako najvyššie ocenenie, ktoré môže univerzita nejakej osobe alebo organizácii udeliť,“ uviedol Stern. Ocenenie vníma ako príjemné prekvapenie a zadosťučinenie, že jeho dlhoročná práca na univerzite nebola zbytočná.
Na slávnostnom akademickom zasadnutí akademickej rady EUBA vystúpili s príhovormi viaceré osobnosti z akademického a spoločenského života. V rámci kultúrneho programu sa prítomným predstavilo kvarteto Slovenského komorného orchestra, ktoré podčiarklo výnimočnosť a dôstojnosť tohto jubilea a zároveň umocnilo atmosféru pripomínajúcu časy vzniku univerzity.
