Ekonomické pracoviská Klientskeho centra Žiliny sú do piatku zatvorené

Žilina 25. novembra (TASR) - Ekonomické pracoviská Klientskeho centra Mestského úradu (KC MsÚ) v Žiline sú do piatku (27. 11.) zatvorené z organizačných dôvodov. Opatrenie sa dotýka pracovísk miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Ostatné pracoviská KC v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu sú pre verejnosť k dispozícii v bežnom režime. Úradné hodiny sú od 8.00 do 14.00 h v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok. V predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 h v stredu. Počas sanitárnej prestávky na dezinfekciu každý deň od 11.30 do 12.00 h je mestský úrad pre verejnosť neprístupný," uviedol Miškovčík.



Doplnil, že pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v KC Ministerstva vnútra SR v budove Europalace na ulici Vysokoškolákov 33B na sídlisku Vlčince sú otvorené v bežnom režime. "Úradné hodiny sú v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 17.00 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h," dodal hovorca mesta.