Ekopodujatie v Múzeu Čierny orol priblíži život Ivana Houdeka
Rodák z Ružomberka patrí medzi zakladajúce osobnosti tamojšej turistiky.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. marca (TASR) - Nosnou témou aj osobnosťou 178. ekopodujatia v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši bude chemický inžinier, historik, publicista, spisovateľ a predovšetkým vášnivý turista Ivan Houdek. Piatkovú konferenciu organizuje Liptovské múzeum v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
Rodák z Ružomberka patrí medzi zakladajúce osobnosti tamojšej turistiky. „Ako autor prvého turistického sprievodcu po okolí Ružomberka sa do histórie zapísal publikáciou, ktorá bola vôbec prvým dielom tohto druhu o regióne. So zanietením sa venoval histórii, vlastivede a horám. Je autorom významných kníh o Vysokých aj Nízkych Tatrách, ale venoval sa tiež dejinám hradov, cechov či papiernictva. Viac ako 60 rokov prispieval do časopisov na Slovensku aj v Čechách,“ priblížila Križková s tým, že jeho práca bola dlhé roky prepojená aj s činnosťou Liptovského múzea.
Na konferencii bude prednášať kurátorka Liptovského múzea v Ružomberku Viera Kunová, speleológ a riaditeľ SMOPaJ Peter Holúbek, ako aj samotného Ivana Houdeka vnuk Svetozár Krno.
