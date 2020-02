Ekotopfilm v Nitre ponúkne výber dokumentárnych filmov z celého sveta

Nitra 22. februára (TASR) – Výber oceňovaných dokumentárnych filmov o trvalo udržateľnom rozvoji z celého sveta prinesie do Nitry festival Ekotopfilm – Envirofilm. Jeho program, určený pre školákov i verejnosť, pripravili na 9. a 10. marca.



Festivalové dopoludnia budú patriť predovšetkým deťom zo základných a stredných škôl. „V rámci nášho Junior festivalu sa zameriavame na environmentálnu výchovu žiakov, kde prostredníctvom krátkych filmov a interaktívnych sprievodných aktivít učíme deti zodpovednosti voči nášmu prostrediu,“ informovali organizátori.



Večer bude patriť kinosála v Mlynoch verejnosti. Diváci uvidia filmy, ktoré prinesú zábery zo života vlčej svorky, budú učiť predchádzať vzniku odpadov, riešiť dilemu udržateľného stravovania a ukážu i to, ako by vyzeral svet bez hmyzu či inšpirujúci príbeh ekologickej aktivistky. „Okrem jedinečných dokumentárnych filmov z celého sveta festival prináša aj sprievodný program mimo plátna, kde budeme diskutovať s našimi hosťami na aktuálne témy,“ pripomenuli organizátori.



Ako doplnili, hlavným cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie sa spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Podujatie má zároveň vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja.